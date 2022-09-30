Марков о речи Путина: намерен освободить все "русские регионы"

Политолог Сергей Марков заявил, что российские власти планируют взять под контроль все "русские регионы" на Украине. По мнению специалиста, лидер РФ Владимир Путин кардинально изменил свою стратегию.

"Русская весна, а не Крымская весна", — подчеркнул эксперт, комментируя выступление главы России в Кремле.

Ранее Путин предупредил, что Москва намерена защищать страну любыми методами. Также президент сообщил об "освободительной миссии" народа РФ.

"Мы будем защищать нашу землю", — отметил российский лидер.