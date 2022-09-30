Политолог Сергей Марков заявил, что российские власти планируют взять под контроль все "русские регионы" на Украине. По мнению специалиста, лидер РФ Владимир Путин кардинально изменил свою стратегию.
"Русская весна, а не Крымская весна", — подчеркнул эксперт, комментируя выступление главы России в Кремле.
Ранее Путин предупредил, что Москва намерена защищать страну любыми методами. Также президент сообщил об "освободительной миссии" народа РФ.
"Мы будем защищать нашу землю", — отметил российский лидер.
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