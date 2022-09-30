Украина может "закончить войну" до вступления в НАТО.
Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда стал комментировать подписание заявки киевского режима на ускоренное вступление в военный блок.
"Думаю, что войну можно будет закончить немножечко быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры", — заявил советник Зеленского.
По его словам, своей заявкой Украина "фиксирует направление движения архитектуры государственной безопасности".
Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в НАТО и отметил, что киевская власть "будет вести переговоры с РФ", однако лишь в том случае, если в России будет другой президент.
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