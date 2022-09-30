Подоляк: "Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"

Украина может "закончить войну" до вступления в НАТО.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда стал комментировать подписание заявки киевского режима на ускоренное вступление в военный блок.

"Думаю, что войну можно будет закончить немножечко быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры", — заявил советник Зеленского.

По его словам, своей заявкой Украина "фиксирует направление движения архитектуры государственной безопасности".

Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в НАТО и отметил, что киевская власть "будет вести переговоры с РФ", однако лишь в том случае, если в России будет другой президент.