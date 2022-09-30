У Запада на антироссийские санкции нет ни сил, ни желания

Сегодня с Запада поступает много угроз о расширении санкций против России, её чиновников, "лиц, поддержавших референдумы".

На вопрос, какие еще санкции могут ввести и как они могут ухудшить положение внутри России, ответил изданию Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

"Можно просто обсудить те, которые уже муссируются и со стороны европейцев озвучиваются", — заявил аналитик.

Он тут отметил и отключение от SWIFT, которое обсуждается, а сами на это они решиться не могут, и ограничение цены на нефть, что тоже дальше разговоров не идёт. Ну и, конечно, это какие-то санкции в отношении физлиц.

Но вопрос сегодня лишь в том, что уже на седьмом пакете санкций европейцы обожглись и поняли, что результат санкций становится непропорционально велик для них самих, говорит экономист.

Находясь не в лучшей экономической форме, они для себя попытаются решить политические проблемы. Потому что санкционная риторика всегда у них присутствовала, и они будут как можно дольше о санкциях говорить. Но с точки зрения реальных экономических ограничений, находясь на краю финансового обрыва, у них нет ни желания, ни возможностей, уверен обозреватель.

"Я бы, на самом деле, с точки зрения каких-то значимых существенных финансовых санкций не ожидал. Это сейчас для них не является приемлемым вариантом", — подытожил Ордов.