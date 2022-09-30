Секретарь СНБО Данилов: в октябре ожидается эскалация на фронте

Ситуация на фронте может обостриться, и тому есть причины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал причины, по которым уже в октябре ожидается эскалация на фронте.

Объявленная ранее Владимиром Путиным частичная мобилизация даст возможность России делать "определённые шаги". Однако украинская армия готова к любому развитию событий, заявил секретарь СНБО.

Первые мобилизованные начали прибывать в зону специальной военной операции. Резервисты поступили на обучение в Донецкую Народную Республику.