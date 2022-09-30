Российские войска продолжают наступление в Донецкой области и наносят удары по стратегическим объектам ВСУ.
Это главное из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба ВСУ 30 сентября.
"Армия РФ наступает в районах н. п. Бахмутское, Майорск, Зайцево, Одрадовка", — пишет украинское командование.
Союзная армия нанесла три ракетных и пять авиационных ударов, а также 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах 25 населённых пунктов, отметили в ГШ Украины.
ВС РФ продолжают применять беспилотники "Шахид-136"/"Герань-2" производства Ирана, подытожили в ВСУ.
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