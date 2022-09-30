Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Прогнозируемый "котёл" в Красном Лимане может оказаться западнёй для ВСУ
У Красного Лимана боевики ВСУ были отброшены от Ставков
Полянский считает, что Запад не добился разгрома РФ при голосовании в СБ ООН
Медведев назвал генсека НАТО циничным мальчиком за слова об Украине
Беженка Каркадым заявила, что бросивший её британец обращался с ней ужасно
Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года
Секретарь СНБО Данилов: в октябре ожидается эскалация на фронте
Сатановский заявил, что вступление Украины в НАТО приведёт к удару РФ по США
Стало известно о происходящем на Лиманском направлении: ситуация крайне тяжёлая

Генштаб ВСУ: русская армия наносит удары по стратегическим объектам

Силовые структуры

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области и наносят удары по стратегическим объектам ВСУ.

Это главное из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба ВСУ 30 сентября.

"Армия РФ наступает в районах н. п. Бахмутское, Майорск, Зайцево, Одрадовка", — пишет украинское командование.

Союзная армия нанесла три ракетных и пять авиационных ударов, а также 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах 25 населённых пунктов, отметили в ГШ Украины.

ВС РФ продолжают применять беспилотники "Шахид-136"/"Герань-2" производства Ирана, подытожили в ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово

В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Силовые структуры
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Силовые структуры
Военкор Коц заявил о критической ситуации для группировки ВС РФ в Красном Лимане
Силовые структуры
РСЗО спецназа "О" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении
Любовь Степушова СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине Любовь Степушова Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
ВСУ взяли Красный Лиман в оперативное окружение в целях отрезать снабжение ВС РФ
Силовые структуры
Продвижение ВСУ под Лиманом остановилось благодаря союзным силам
Эксперт Рожин: ожидается постепенный отход российских войск из Красного Лимана
Силовые структуры
Эксперт Рожин: ожидается постепенный отход российских войск из Красного Лимана
Последние материалы
У Красного Лимана боевики ВСУ были отброшены от Ставков
Генштаб ВСУ: русская армия наносит удары по стратегическим объектам
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Полянский считает, что Запад не добился разгрома РФ при голосовании в СБ ООН
Медведев назвал генсека НАТО циничным мальчиком за слова об Украине
Беженка Каркадым заявила, что бросивший её британец обращался с ней ужасно
Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года
Секретарь СНБО Данилов: в октябре ожидается эскалация на фронте
Сатановский заявил, что вступление Украины в НАТО приведёт к удару РФ по США
Стало известно о происходящем на Лиманском направлении: ситуация крайне тяжёлая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников