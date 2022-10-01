Переговоры ВСУ о ситуации на Херсонщине: "Не стреляйте, мы отходим назад!"

Украинская армия несёт тяжёлые потери в Херсонской области. Согласно радиоперехвату переговоров ВСУ, боевики остались без поддержки командования, боеприпасов под плотным обстрелом ВС РФ.

Запись переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.

"Где все остальные — … (кто) его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять… (обстреляют). Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь. Или мы берём 300-х (раненых — Прим. ред.) тяжёлых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад!", — цитирует агентство разговор боевиков по рации.

Позже один из боевиков кричит, что эвакуации не будет.

"Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!", — сообщает ещё один.

Кроме того, из переговоров ясно, что со стороны ВСУ очень много потерь и раненых. При этом во всём боевики обвинили командование.