Ищенко: референдумы отобьют желание у ВСУ из Запорожья и Херсонщины воевать

Присоединение Запорожской и Херсонской области к России создаст прецедент в рядах боевиков ВСУ и приведёт к когнитивному диссонансу, заявил политолог, дипломат Ростислав Ищенко.

По словам политолога, на территории Запорожья и Херсонщины у многих боевиков украинской армии остались семьи, что "отобьёт желание" воевать с Россией.

"С одной стороны, вроде бы всё правильно, как воевал в украинской армии, так и воюешь, а, с другой, раньше я воевал за свой дом, а теперь — против", — цитирует Ищенко SM.News.

Как подчеркнул политолог, сейчас боевики мыслят линейно, потому верят, что ВСУ дойдёт "до Воронежа", однако, как показывает практика, пока Киев терпит только потери.