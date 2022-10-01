Присоединение Запорожской и Херсонской области к России создаст прецедент в рядах боевиков ВСУ и приведёт к когнитивному диссонансу, заявил политолог, дипломат Ростислав Ищенко.
По словам политолога, на территории Запорожья и Херсонщины у многих боевиков украинской армии остались семьи, что "отобьёт желание" воевать с Россией.
"С одной стороны, вроде бы всё правильно, как воевал в украинской армии, так и воюешь, а, с другой, раньше я воевал за свой дом, а теперь — против", — цитирует Ищенко SM.News.
Как подчеркнул политолог, сейчас боевики мыслят линейно, потому верят, что ВСУ дойдёт "до Воронежа", однако, как показывает практика, пока Киев терпит только потери.
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