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Казаков: ВСУ провалили приказ Зеленского взять Красный Лиман

Силовые структуры

Украинские боевики не смогли выполнить приказ Владимира Зеленского, который требовал захватить Красный Лиман до объявления о воссоединении с РФ четырёх исторически русских областей.

Казаков: ВСУ провалили приказ Зеленского взять Красный Лиман

"Мы достоверно знаем, что от Зеленского поступил приказ взять Красный Лиман до 15 часов 30 сентября", — рассказал советник первого главы ДНР Александр Казаков журналистам телеканала Царьград.

По его словам, перед Генштабом ВСУ поставили задачу достичь военного успеха, чтобы испортить россиянам праздник.

Казаков также напомнил, что речь идёт о локальном сражении, тогда как фронт протянулся на тысячу километров. Но именно у Красного Лимана противник сосредоточил очень большую группировку, составляющую, по разным данным, от 15 до 20 тысяч человек.

Накануне американский Институт изучения войны отметил, что украинские власти замалчивают ход контрнаступления ВСУ под Херсоном.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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