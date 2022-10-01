ISW: ВСУ попытаются захватить или окружить Лиман в течение следующих 72 часов

Командование ВСУ приложит все силы чтобы захватить или окружить Красный Лиман в течение следующих 72 часов, уверены аналитики американского Института изучения войны.

По словам экспертов из США, населённый пункт очень важен для Киева: Генштаб ВСУ надеется превратить его в плацдарм для контрнаступления в ДНР.

Также специалисты обратили внимание, что начало осенней призывной кампании в России перенесли на месяц, она стартует с 1 ноября. Они объясняют это возросшей нагрузкой на военные комиссариаты в стране после объявления частичной мобилизации.

Заокеанские аналитики в очередной раз подтвердили, что украинское командование хранит молчание в отношении контрнаступления в Херсонской области.