Командование ВСУ приложит все силы чтобы захватить или окружить Красный Лиман в течение следующих 72 часов, уверены аналитики американского Института изучения войны.
По словам экспертов из США, населённый пункт очень важен для Киева: Генштаб ВСУ надеется превратить его в плацдарм для контрнаступления в ДНР.
Также специалисты обратили внимание, что начало осенней призывной кампании в России перенесли на месяц, она стартует с 1 ноября. Они объясняют это возросшей нагрузкой на военные комиссариаты в стране после объявления частичной мобилизации.
Заокеанские аналитики в очередной раз подтвердили, что украинское командование хранит молчание в отношении контрнаступления в Херсонской области.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.