Бои за Красный Лиман продолжаются, но союзникам удалось создать небольшую зону безопасности вокруг "дороги жизни", сообщил военкор Александр Коц.
По словам репортёра, к трассе из Кременной через Торское постоянно пытаются прорваться группы украинских боевиков на легкобронированной технике, но националистов успешно уничтожает русский спецназ.
"Противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на Изюмском наступе", — рассказал журналист.
Он добавил, что тяжёлая техника противника расстреливается артиллерией союзников, а резервные подразделения Южного военного округа не дали боевикам замкнуть котёл вокруг города.
"Обстановка продолжает оставаться тяжёлой, но не катастрофической", — резюмировал военкор.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских тактических ракет "Искандер" в Одессе уничтожены военный завод и электроподстанция.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.