Военкор Коц: под Лиманом обстановка тяжёлая, но не катастрофическая

Бои за Красный Лиман продолжаются, но союзникам удалось создать небольшую зону безопасности вокруг "дороги жизни", сообщил военкор Александр Коц.

По словам репортёра, к трассе из Кременной через Торское постоянно пытаются прорваться группы украинских боевиков на легкобронированной технике, но националистов успешно уничтожает русский спецназ.

"Противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на Изюмском наступе", — рассказал журналист.

Он добавил, что тяжёлая техника противника расстреливается артиллерией союзников, а резервные подразделения Южного военного округа не дали боевикам замкнуть котёл вокруг города.

"Обстановка продолжает оставаться тяжёлой, но не катастрофической", — резюмировал военкор.

Ранее сообщалось, что в результате удара российских тактических ракет "Искандер" в Одессе уничтожены военный завод и электроподстанция.