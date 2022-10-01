На Херсонском направлении армия Украины несёт тяжелейшие потери.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров националистов.
Переговоры боевиков 5-й мехроты 53-й бригады перехвачены под н. п. Правдино, у границы Николаевской и Херсонской областей.
Хоть оригинал и состоит почти из нецензурных слов, в сообщении понятно, что подкрепления нет, а те бойцы, которые там находились, почти полностью уничтожены.
"Мы не выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем, главное, чтобы наши нас не (обстреляли)", — сообщает один националист, на что ему отвечают, что "эвакуации не будет".
В другом фрагменте нацисты кричат: "Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!".
Также бандеровцы рассказывают о большом количестве раненых и убитых, жалуются, что не хватает боекомплектов, и постоянно спрашивают о подкреплении.
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