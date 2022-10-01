Комбат "Пятнашки" Авидзба: наступление ВСУ "перемелют" в "кишке"

Украинская армия не способна развить наступление должным образом. Об этом заявил командир интернациональной бригады ДНР "Пятнашка" Ахра Авидзба.

ВСУ доукомплектовали 3 бригады, которые были ослаблены, присоединили к ним иностранных наёмников и пошли в наступление, рассказывает комбат в беседе с URA.RU:

"Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением. Вот сейчас Красный Лиман сопротивляется. Чего они там буксуют? <…> Поэтому вся их эйфория…"

На Лиманском направлении ВСУ продвинуться не могут, они растянулись в "кишку" и в ней их и "перемелют", заявил Авидзба. Потом начнётся зачистка, заключил комбат.