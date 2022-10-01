Украинская армия не способна развить наступление должным образом. Об этом заявил командир интернациональной бригады ДНР "Пятнашка" Ахра Авидзба.
ВСУ доукомплектовали 3 бригады, которые были ослаблены, присоединили к ним иностранных наёмников и пошли в наступление, рассказывает комбат в беседе с URA.RU:
"Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением. Вот сейчас Красный Лиман сопротивляется. Чего они там буксуют? <…> Поэтому вся их эйфория…"
На Лиманском направлении ВСУ продвинуться не могут, они растянулись в "кишку" и в ней их и "перемелют", заявил Авидзба. Потом начнётся зачистка, заключил комбат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.