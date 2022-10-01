Националисты Вооружённых сил Украины уже заходят и закрепляются в Красном Лимане.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семёна Пегова.
"Драматичные новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и уже начинают кошмарить местных", — в частности, сообщает военкор.
Он подчеркнул, что данная информация уже подтверждается из нескольких его источников. Ранее военный эксперт Борис Рожин заявлял, что Красный Лиман наверняка будет полностью потерян.
Мы продолжаем следить за ситуацией.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.