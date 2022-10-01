Военкор Коц заявил, что ВС РФ блокированы дороги между Красным Лиманом и Сватово

Военный корреспондент Александр Коц сообщил оперативную информацию об обстановке в Красном Лимане. Российская армия заблокировала дороги, которые связывают город со Сватово. Всё это время Вооружённые силы Украины не переставали перерезать снабжение наших войск, нанося удары.

"Идут бои в Тернах, в том районе отрабатывает наша артиллерия. Дорога на Кременную пока остаётся, но на неё выходят ДРГ. Также противник пытается навязать бои в районе Торского, есть риск физического блокирования дороги", — доложил Коц.

Также военкор сообщает об артиллерии 2-го корпуса, бьющей по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского. Замечена боевая техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную и отрезать и Лиман, и Торское.