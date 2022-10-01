Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал ситуацию у Красного Лимана Донецкой области.
Военный обозреватель признал, что поступающие сведения говорят о том, что "ВСУ либо уже захватили, либо (как минимум) вошли в Лиман".
"Надеюсь, что оставление города (как уже отмечал — почти неизбежное на фоне предыдущего поражения под Балаклеей-Изюмом) обошлось без разгрома его гарнизона", — выразил свои опасения Стрелков.
Ранее военный аналитик Борис Рожин сообщил, что Красный Лиман, судя по всему, будет полностью потерян.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.