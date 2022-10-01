Стрелков опасается, что под Лиманом может быть разгромлен гарнизон ВС РФ

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал ситуацию у Красного Лимана Донецкой области.

Военный обозреватель признал, что поступающие сведения говорят о том, что "ВСУ либо уже захватили, либо (как минимум) вошли в Лиман".

"Надеюсь, что оставление города (как уже отмечал — почти неизбежное на фоне предыдущего поражения под Балаклеей-Изюмом) обошлось без разгрома его гарнизона", — выразил свои опасения Стрелков.

Ранее военный аналитик Борис Рожин сообщил, что Красный Лиман, судя по всему, будет полностью потерян.