Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Глава Чеченской республики обвинил генерал-полковника Александра Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана.

К нападкам присоединился и предприниматель Евгений Пригожин. Он назвал заявление Кадырова экспрессивным, но в целом одобрил слова чеченского лидера.

"Могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлёпков — с автоматами босыми на фронт"", — выразил свою точку зрения Пригожин.

Ранее Рамзан Кадыров возмутился действиями командующего Центральным военным округом, генерал-полковником Александром Лапиным, которые, по мнению руководителя Чечни, привели к отводу российской армии от Красного Лимана.