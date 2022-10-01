После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.
Глава Чеченской республики обвинил генерал-полковника Александра Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана.
К нападкам присоединился и предприниматель Евгений Пригожин. Он назвал заявление Кадырова экспрессивным, но в целом одобрил слова чеченского лидера.
"Могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлёпков — с автоматами босыми на фронт"", — выразил свою точку зрения Пригожин.
Ранее Рамзан Кадыров возмутился действиями командующего Центральным военным округом, генерал-полковником Александром Лапиным, которые, по мнению руководителя Чечни, привели к отводу российской армии от Красного Лимана.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.