Генералу Лапину припомнили награждение сына в день ухода ВС РФ из-под Киева

Генерал-полковник Александр Лапин, действия которого негативно оценил Рамзан Кадыров, запомнился тем, что наградил своего сына за "освобождение" Черниговской области в день, когда РФ объявила об уходе оттуда.

В конце марта Лапин-старший приставил к награде командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина. Госнаграды за "мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области" удостоился его родной сын.

Примечательно, что в тот же день руководство ВС РФ приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. После этого российская армия оставила данные участки фронта.

Генерал-лейтенант Гурулёв в передаче Владимира Соловьёва заявил, что причиной отступления от Красного Лимана стало "повальное враньё".