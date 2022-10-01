Генерал-полковник Александр Лапин, действия которого негативно оценил Рамзан Кадыров, запомнился тем, что наградил своего сына за "освобождение" Черниговской области в день, когда РФ объявила об уходе оттуда.
В конце марта Лапин-старший приставил к награде командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина. Госнаграды за "мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области" удостоился его родной сын.
Примечательно, что в тот же день руководство ВС РФ приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. После этого российская армия оставила данные участки фронта.
Генерал-лейтенант Гурулёв в передаче Владимира Соловьёва заявил, что причиной отступления от Красного Лимана стало "повальное враньё".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.