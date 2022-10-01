Ходаковский о ситуации в Лимане: "Не представляют до конца, что они сделали"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему сопротивление армии РФ в Красном Лимане заслуживает похвалы.

Ходаковский рассказал, как ВС РФ не дали ВСУ дальше наступать после успеха на харьковском направлении.

"Парни даже не представляют до конца, что они сделали. Украине нужен был темп, нужно было ловить момент после харьковского наступления, и давить нас на всех направлениях… Они собирались давануть на мариупольском направлении, для чего под Угледар перебрасывали силы и средства, — но столкнулись с сопротивлением в Красном Лимане и завязли", — написал комбат в своём микроблоге.

Он отметил, что ВСУ были вынуждены отменить планы и забрать ресурс с других направлений. Благодаря этому украинская армия потеряла темпы наступления.

Ходаковский уверен, что гарнизон Красного Лимана свою сверхзадачу выполнил, несмотря на оставление позиций.

Ранее бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулёв обрушился с критикой на Генштаб Минобороны РФ после отхода ВС РФ от Красного Лимана.