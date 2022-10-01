Военкор Харченко заявил, что Лапина не стоит обвинять в оставлении ВС РФ Лимана

Военный корреспондент Александр Харченко высказал своё мнение относительно обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина из-за отвода российских войск из Красного Лимана.

По словам Харченко, Лапин призывал объявить мобилизацию ещё в июне, когда стало ясно, что людей не хватает. Военкор отметил, в некоторых батальонах оставалось не более 30 человек, но тем не менее они шли вперёд и одерживали победы. Публичные разборки во время военных действий — "гиблое дело", считает журналист.

"Нужно собраться. Впереди много испытаний, и будет обидно, если Лапина назначат крайним за просчёты широкого круга должностных лиц", — написал он в авторском Telegram-канале военкоров РИА Новости.

Харченко также считает, что дело не в некомпетентности генерала, а в проблемах систем связи и управления.