Состав с 17 российскими ОТРК "Искандер" движется в сторону Херсонской области

Танковые войска ВСУ начали наступление на Херсон. Портал "Лента новостей Херсона" сообщает о составе с 17 российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер". Источник сообщает, что поезд следует в направлении Херсонской области. Однако достоверных фактов на данный момент нет.

Зенитные ракеты"Искандер" имеют большой радиус действия и обладают серьёзным разрушительным потенциалом. ОТРК могут внести коррективы в планы ВСУ.

Видео разлетелось по Сети, пользователи социальных сетей возмущены тем, что паблики предоставляют подобные сведения, раскрывая передвижения войск РФ.