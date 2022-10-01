Танковые войска ВСУ начали наступление на Херсон. Портал "Лента новостей Херсона" сообщает о составе с 17 российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер". Источник сообщает, что поезд следует в направлении Херсонской области. Однако достоверных фактов на данный момент нет.
Зенитные ракеты"Искандер" имеют большой радиус действия и обладают серьёзным разрушительным потенциалом. ОТРК могут внести коррективы в планы ВСУ.
Видео разлетелось по Сети, пользователи социальных сетей возмущены тем, что паблики предоставляют подобные сведения, раскрывая передвижения войск РФ.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.