Поддубный: иностранцам доставляет удовольствие воевать с русскими на Украине

Иностранным наёмникам доставляет удовольствие участвовать в боях на Украине в рядах ВСУ, заявил военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей Евгений Поддубный.

По мнению эксперта, во главе угла стоят не только приличные деньги, которые выплачивают наёмникам, но и "удовольствие от войны".

"Кто они, наёмники, которые приехали туда за тем, чтобы заработать, ну или по идеологическим соображениям, потому что видно, что этим людям доставляет огромное удовольствие воевать с русскими, это прям заметно", — цитирует Поддубного SM.News.

Как подчеркнул военный эксперт, в Сети достаточно виде, где, к примеру, украинский командир отдаёт приказ, а иностранец "дублирует" его на своём языке.