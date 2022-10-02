Иностранным наёмникам доставляет удовольствие участвовать в боях на Украине в рядах ВСУ, заявил военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей Евгений Поддубный.
По мнению эксперта, во главе угла стоят не только приличные деньги, которые выплачивают наёмникам, но и "удовольствие от войны".
"Кто они, наёмники, которые приехали туда за тем, чтобы заработать, ну или по идеологическим соображениям, потому что видно, что этим людям доставляет огромное удовольствие воевать с русскими, это прям заметно", — цитирует Поддубного SM.News.
Как подчеркнул военный эксперт, в Сети достаточно виде, где, к примеру, украинский командир отдаёт приказ, а иностранец "дублирует" его на своём языке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.