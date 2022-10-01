Российские войска проводят активную работу в городе Кременная, который расположен в Северодонецком районе Луганской области. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Судя по тому, как складываются события в ходе спецоперации, линия фронта начала выстраиваться вокруг этого крупного населённого пункта, отметил он.
Теперь украинские боевики могут пойти по двум возможным направлениям: на Сватово и на Рубежное.
"И на первом и на втором сейчас закрепляются мужики, которые вышли из Красного Лимана. Мужики тёртые и бывалые. И они в порядке", — указал военкор в своём Telegram-канале.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.