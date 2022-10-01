Военкор Поддубный заявил, что линия фронта выстраивается вокруг Кременной

Российские войска проводят активную работу в городе Кременная, который расположен в Северодонецком районе Луганской области. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Судя по тому, как складываются события в ходе спецоперации, линия фронта начала выстраиваться вокруг этого крупного населённого пункта, отметил он.

Теперь украинские боевики могут пойти по двум возможным направлениям: на Сватово и на Рубежное.

"И на первом и на втором сейчас закрепляются мужики, которые вышли из Красного Лимана. Мужики тёртые и бывалые. И они в порядке", — указал военкор в своём Telegram-канале.