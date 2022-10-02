Спецоперация на Украине может затянуться на полтора-два года, заявил командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, российской армии нужно время и потом состоится "прорыв".
"Через полтора-два года мы выйдем на другой уровень. Это даст нам возможность модернизировать нашу армию, это будет прорыв", — цитирует комбата SM. News.
Кроме того, по мнению военного, в обязательной частичной мобилизации нет того эффекта, которые даёт сбор добровольцев.
"Когда человек принял это решение добровольно — это совсем другой специалист, другой солдат. Он испытывает такой же стресс, человеческий страх, но у него всегда остаётся 15-20% самоконтроля, потому что он сам принял это решение", — заявил комбат.
По мнению комбата, необходимо "раскачивать" добровольческое движение и не разворачивать желающих добровольно участвовать в СВО у дверей военкоматов.
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