Комбат Ходаковский: спецоперация продлится ещё полтора-два года

Спецоперация на Украине может затянуться на полтора-два года, заявил командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, российской армии нужно время и потом состоится "прорыв".

"Через полтора-два года мы выйдем на другой уровень. Это даст нам возможность модернизировать нашу армию, это будет прорыв", — цитирует комбата SM. News.

Кроме того, по мнению военного, в обязательной частичной мобилизации нет того эффекта, которые даёт сбор добровольцев.

"Когда человек принял это решение добровольно — это совсем другой специалист, другой солдат. Он испытывает такой же стресс, человеческий страх, но у него всегда остаётся 15-20% самоконтроля, потому что он сам принял это решение", — заявил комбат.

По мнению комбата, необходимо "раскачивать" добровольческое движение и не разворачивать желающих добровольно участвовать в СВО у дверей военкоматов.