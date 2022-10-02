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Комбат Ходаковский: спецоперация продлится ещё полтора-два года

Силовые структуры

Спецоперация на Украине может затянуться на полтора-два года, заявил командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский.

Комбат Ходаковский: спецоперация продлится ещё полтора-два года

По его словам, российской армии нужно время и потом состоится "прорыв".

"Через полтора-два года мы выйдем на другой уровень. Это даст нам возможность модернизировать нашу армию, это будет прорыв", — цитирует комбата SM. News.

Кроме того, по мнению военного, в обязательной частичной мобилизации нет того эффекта, которые даёт сбор добровольцев.

"Когда человек принял это решение добровольно — это совсем другой специалист, другой солдат. Он испытывает такой же стресс, человеческий страх, но у него всегда остаётся 15-20% самоконтроля, потому что он сам принял это решение", — заявил комбат.

По мнению комбата, необходимо "раскачивать" добровольческое движение и не разворачивать желающих добровольно участвовать в СВО у дверей военкоматов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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