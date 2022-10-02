Осташко: под Красным Лиманом без изменений, противник копит резервы

Украинские боевики снизили накал атак на позиции союзников под Красным Лиманом, рассказал российский журналист и телеведущий Руслан Осташко.

"Огневое воздействие со стороны ВСУ снизилось. Противник накапливает резервы", — написал он в своём Telegram-канале.

Ночью 2 октября украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через линию фронта, но были уничтожены в лесу около села Заречное.

Осташко добавил, что Вооружённые силы России атакуют позиции националистов всеми имеющимися средствами.

Ранее комбат ДНР Александр Ходаковский рассказал, что гарнизону Красного Лимана удалось остановить масштабное наступление ВСУ.