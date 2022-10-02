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Депутат Медведев о ситуации в Красном Лимане: "РФ сцепилась с блоком НАТО"

Силовые структуры

Красный Лиман будет возвращён, хотя и будет непросто, заявил журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. По его мнению, текущая ситуация не что иное, как показатель того, что Россия "сцепилась с блоком НАТО".

Депутат Медведев о ситуации в Красном Лимане: "РФ сцепилась с блоком НАТО"

Как подчеркнул депутат, отход из Красного Лимана не "катастрофа", но серьёзный репутационный удар по российской стороне.

"Ситуация с Лиманом была предсказуема? Да. Можно было предотвратить? При определённых условиях — да. Но этих условий не было. В том числе нехватка личного состава сказалась. Это катастрофа? Нет. Но серьёзный репутационный удар", — заявил Медведев. - Мы сцепились с блоком НАТО".

По словам депутата, из лиманской ситуации необходимо сделать серьёзные выводы. Медведев уточнил, что сейчас тыл важен не менее, чем линия соприкосновения.

"Мы теряем время, а это самый важный сейчас ресурс. Теряя время, мы теряем инициативу. Однако Лиман мы вернём. И на границы новороссийских областей выйдем. И дальше пойдём. До основной победы", — резюмировал политик.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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