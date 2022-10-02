ISW: союзники штурмуют Бахмутский и Авдеевский укрепрайоны и бьют по тылам ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своём докладе о ходе СВО на Украине признают, что ВС РФ продолжают успешно освобождать территорию ДНР.

"Российские силы нанесли удары по Бахмутскому и Авдеевскому укрепрайонам Донецкой области и продолжали плановые атаки по украинским тылам на юге", — гласит публикация экспертов из США.

Также они отмечают, что Россия готова взять на себя юридическую ответственность за Запорожскую атомную электростанцию, если будут выполнены некие условия, поставленные Москвой.

Что касается действий ВСУ, боевики готовятся к новому контрнаступлению в Херсонской области, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что союзникам удалось отбить три атаки националистов под Херсоном.