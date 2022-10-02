Колясников: ВСУ изрядно оживились на Херсонском направлении, но три атаки отбиты

Украинские боевики пытаются организовать контратаку на Херсонском направлении, сообщил российский военный эксперт Сергей Колясников.

"Ударить попытались в трех местах", — добавил он.

По словам специалиста, небольшого успеха ВСУ удалось добиться только под населённым пунктом Высокополье.

"Под Правдино их отбили, а под Давыдовым Бродом укронацистам и вовсе пришлось бежать", — рассказал Колясников.

Причём во время своего спешного отступления боевики бросили "кучу техники", пояснил эксперт.

Что касается Харьковского направления, здесь союзники также ожидают атаку националистов, но оборонительные укрепления в Кременной, Сватово или Лисичанске готовы.

Накануне сообщалось, что российские ракеты "Искандер" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию.