Украинские боевики пытаются организовать контратаку на Херсонском направлении, сообщил российский военный эксперт Сергей Колясников.
"Ударить попытались в трех местах", — добавил он.
По словам специалиста, небольшого успеха ВСУ удалось добиться только под населённым пунктом Высокополье.
"Под Правдино их отбили, а под Давыдовым Бродом укронацистам и вовсе пришлось бежать", — рассказал Колясников.
Причём во время своего спешного отступления боевики бросили "кучу техники", пояснил эксперт.
Что касается Харьковского направления, здесь союзники также ожидают атаку националистов, но оборонительные укрепления в Кременной, Сватово или Лисичанске готовы.
Накануне сообщалось, что российские ракеты "Искандер" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию.
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