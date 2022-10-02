Ночью БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по объектам ВСУ в Кривом Роге

В рамках СВО ВС РФ продолжают уничтожать военные объекты на территории Украины с применением иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, также известных как "Герань-2".

Согласно данным "Военного обозрения", прилёты зафиксированы в глубине страны. В ночь с субботы на воскресенье Вооружённые силы РФ нанесли серию ударов в Кривом Роге. Очевидцы сообщают, что один иранский беспилотник "Shahed-136" поразил военный объект, имеющий критическую важность для инфраструктуры ВСУ. На месте возник пожар.

Ранее сообщалось о поражении БПЛА "Герань-2" судостроительного завода в Николаеве.