В рамках СВО ВС РФ продолжают уничтожать военные объекты на территории Украины с применением иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, также известных как "Герань-2".
Согласно данным "Военного обозрения", прилёты зафиксированы в глубине страны. В ночь с субботы на воскресенье Вооружённые силы РФ нанесли серию ударов в Кривом Роге. Очевидцы сообщают, что один иранский беспилотник "Shahed-136" поразил военный объект, имеющий критическую важность для инфраструктуры ВСУ. На месте возник пожар.
Ранее сообщалось о поражении БПЛА "Герань-2" судостроительного завода в Николаеве.
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