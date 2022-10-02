Ситуация после отхода объединённой армии из населённого пункта Красный Лиман остается весьма сложной.
Об этом сообщает в своём Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин.
"Продолжаются бои в районе Терны, Торское и в лесном массиве у Кременной. Командованию группировкой на этом направлении сейчас необходимо решить задачу стабилизации фронта на линии Кременная — Сватово", — отметил эксперт.
По его словам, решение данной задачи после подхода подкрепления, даст возможность уже зимой продолжить наступление, в том числе и для освобождения временно утраченных территорий.
Однако сегодня на повестке дня стоит задача оборонительного характера и её нужно решать, подытожил Рожин.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.