Мураховский: можно много говорить про Лапина, но сейчас полезнее заткнуться

Рамзан Кадыров резко высказался о ситуации, которая сложилась в Красном Лимане. Российским войскам пришлось отойти со своих позиций, чтобы не попасть в котёл. Руководил обороной данного участка командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. На него и обрушил обвинения глава Чеченской Республики, предложив разжаловать генерала до рядового.

На защиту Лапина встали многие. Полковник запаса Виктор Мураховский также высказался:

"Я знаю Лапина Александра Павловича. Выходец из бедной семьи. Служил срочную службу. Выпускник Казанского высшего танкового командного училища. Всего добился сам, не имея никого из "позвоночных". Можно много рассказывать о его деятельности, но сейчас полезнее заткнуться. В отличие от Кадырова".