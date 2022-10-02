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Красный Лиман пришлось оставить, чтобы большая группировка не попала в окружение, считает военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Коц заявил, что бойцы ВС РФ остались бы умирать за Красный Лиман

После освобождения города российскими войсками в апреле предполагалось дальнейшее наступление в Славянск. Но после атаки ВСУ в Харьковской области украинская армия перегруппировалась и направила силы в ЛНР. Противник сконцентрировался в районе Лисичанска и Красного Лимана. Из-за отсутствия стратегических успехов ВСУ бросили все силы на Лиманское направление. Они имели численное превосходство над обороняющейся армией РФ за счёт резервов из Славянска и работы подразделений из Северска и Белогоровки. В результате украинские бойцы перерезали трассу в Сватово, а затем взяли под контроль артерию, соединяющую с Кременной.

Коц подчеркнул, что сил нашей армии хватало лишь на удержание "коридора жизни", по которому выводили подразделения РФ. Было принято решение отвести войска из-за высокого риска окружения.

Военнослужащие РФ в Кременной сообщили о готовности отвоевать потерянное.

"Ждём у нас наших резервистов, примем как своих. Они ж свои и есть. И накормим, и оденем, если надо и научим. Пусть не боятся, всё будет нормально. Вместе веселее! Батарея, беглым, расход три, огонь!" — продемонстрировали артиллеристы боевой дух.

Коц считает, что на уход наших войск из Красного Лимана повлиял комплекс причин: нехватка сил, ошибки в организации обороны, контрактники, отказавшиеся воевать и оставившие стратегически важные позиции, несвоевременная доставка резервов, недостаточность современных средств разведки.

Военкор отметил геройство российских бойцов, до последнего державших оборону в городе и окрестных населённых пунктах. Коц подчеркнул, что большинство наших подразделений отошли только после объявления приказа.

"Если надо, остались бы там умирать", — признались военные.

Эксперт предполагает, что противник может направиться и в Сватово, и в Лисичанск, и в Кременную.

"Это грозит разрезанием уже Луганской Народной Республики, которая, как и Красный Лиман, сейчас является территорией Российской Федерации", — добавил он.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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