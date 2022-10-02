Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР сорвали наступления ВСУ сразу в трёх направлениях

Согласно сводке Министерство обороны РФ, ВСУ предприняли попытки одновременного наступления на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях.

Основной удар был совершён в районе Давыдова Брода. Второй нанесён возле населённых пунктов Брускинское и Костромка двумя батальонными тактическими группами. Противник не смог прорвать российскую оборону и был отброшен на прошлые позиции. Силы артиллерии и авиации РФ сыграли решающую роль в отражении атаки.

При наступлении ВСУ потеряли 31 танк, 78 единиц спецтехники и больше 240 членов личного состава. Всего за сутки на данном направлении ВС РФ ликвидировали 43 танка, 89 БМП-БТР, свыше 400 военнослужащих ВСУ.

В районе Купянска союзные силы уничтожили больше 100 украинских боевиков и 12 единиц военной техники. На Краснолиманском направлении российская авиация поразила наступающие подразделения ВСУ. В результате противник потерял больше 200 человек, 320 солдат ранены, ликвидировано 10 танков и 25 БМП.