Экс-полковник ГРУ Стрелков сообщил, что ВСУ взяли под полный контроль Торское

В районе Кременной идут непрекращающиеся бои. ВСУ взяли под полный контроль населённый пункт Торское, находящийся северо-восточнее города Лиман. Об этом сообщил экс-полковник ГРУ, бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков.

По его словам, в этом нет ничего критичного. Ключевым пунктом остаётся Кременная, которая обеспечивает северный фланг обороны Лисичанска.

"Кременную сдавать нельзя ни в коем случае", — написал Стрелков.

На данный момент нет официального подтверждения Генерального штаба ВСУ.

Ранее сообщалось о попытках украинской армии отрезать Кременную огнём артиллерии НАТО.