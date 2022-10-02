В районе Кременной идут непрекращающиеся бои. ВСУ взяли под полный контроль населённый пункт Торское, находящийся северо-восточнее города Лиман. Об этом сообщил экс-полковник ГРУ, бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков.
По его словам, в этом нет ничего критичного. Ключевым пунктом остаётся Кременная, которая обеспечивает северный фланг обороны Лисичанска.
"Кременную сдавать нельзя ни в коем случае", — написал Стрелков.
На данный момент нет официального подтверждения Генерального штаба ВСУ.
Ранее сообщалось о попытках украинской армии отрезать Кременную огнём артиллерии НАТО.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.