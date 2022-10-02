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Экс-полковник ГРУ Стрелков сообщил, что ВСУ взяли под полный контроль Торское

Силовые структуры

В районе Кременной идут непрекращающиеся бои. ВСУ взяли под полный контроль населённый пункт Торское, находящийся северо-восточнее города Лиман. Об этом сообщил экс-полковник ГРУ, бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков.

По его словам, в этом нет ничего критичного. Ключевым пунктом остаётся Кременная, которая обеспечивает северный фланг обороны Лисичанска.

"Кременную сдавать нельзя ни в коем случае", — написал Стрелков.

На данный момент нет официального подтверждения Генерального штаба ВСУ.

Ранее сообщалось о попытках украинской армии отрезать Кременную огнём артиллерии НАТО.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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