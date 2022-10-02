Уничтожена военная техника ВСУ на Николаевском направлении

Националистические формирования киевского режима продолжают пытаться наступать на Криворожском направлении.

Об этом сообщает аналитический Telegram-канал "Рыбарь" и предоставляет кадры уничтожения бронетехники Вооружённых сил Украины.

Сообщается, что отпор неонацистам дали артиллеристы 11-й десантно-штурмовой бригады объединённой армии в районе н. п. Потёмкино.

Беспилотные аппараты обнаружили выдвижение вражеской колонны и передали координаты артиллерии РФ для огневого поражения. Российская армия вывела из строя четыре БМП и два танка ВСУ, обратив боевиков в бегство и сорвав наступление.

Затем российские артиллеристы перенесли огонь на мобильную группу бандеровцев у села Добрянка, уничтожив еще два украинских броневика.

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