На вооружение ДНР поступил современный противотанковый "Корнет"

На вооружение армии Донецкой Народной Республики поступил современный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет".

Об этом сообщает Народная милиция ДНР и демонстрирует кадры с новым оружием.

В видео, в частности, показаны полученные на вооружение новые комплексы "Корнет".

"Теперь они могут поражать более защищённые цели на большей дистанции, вне зависимости от времени суток и погоды. Также там, где это тактически оправдано, продолжают применяться и обычные установки "Фагот", — сказано в сообщении силовиков республики.

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