Залужный обсудил военные нужды Украины с Генштабом США

Главноком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 2 октября, что обсудил военные нужды с председателем Объединенного комитета глав штабов США.

Главнокомандующий ВСУ сообщил в соцсети, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и "обсудил вопросы обеспечения нужд сил обороны в отражении российской вооруженной агрессии", сообщает CNN.

Украинский военачальник также заявил, что "искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в это непростое время".

Ранее в сенате США заявляли, что будут выделять деньги и оружие киевской власти, пока там не останется людей.