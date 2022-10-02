Главноком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 2 октября, что обсудил военные нужды с председателем Объединенного комитета глав штабов США.
Главнокомандующий ВСУ сообщил в соцсети, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и "обсудил вопросы обеспечения нужд сил обороны в отражении российской вооруженной агрессии", сообщает CNN.
Украинский военачальник также заявил, что "искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в это непростое время".
Ранее в сенате США заявляли, что будут выделять деньги и оружие киевской власти, пока там не останется людей.
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