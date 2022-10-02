ВСУ заняли село Крещеновка в Херсонской области

После вывода войск ВС РФ из Красного Лимана украинская армия активизировалась на Херсонском направлении. В частности, противник выдвинулся в направлении Берислава.

По данным военных корреспондентов "Русской весны", ВСУ ещё вчера в ходе танкового наступления заняли село Крещеновка. Сегодня в Сети распространились фотографии солдат ВСУ с украинским флагом в населённом пункте.

Противник активно пытается развить наступательную операцию в Херсонской области, несмотря на масштабные потери в живой силе и технике. Сообщается, что вся линия фронта буквально завалена сожжённой техникой ВСУ.