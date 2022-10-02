ВСУ пытаются захватить город Кременная Луганской области, где обороняются ВС РФ, стянутые с краснолиманского направления.
О положении города Кременная сообщил военный корреспондент Дмитрий Зименкин. Он рассказал, что ВСУ хаотично обстреливают город, что свидетельствует о вероятном наступлении ВСУ на Кременную.
Военкор Александр Коц рассказал, что украинская армия подходит к городу Кременная, где перегруппировались ВС РФ после отхода из Красного Лимана. ВСУ удалось занять населённый пункт Торское, расположенное в двадцати километрах от Кременной.
Ранее начальник штаба "Барсов-13" рассказал, что украинские войска попытаются атаковать населённый пункт Сватово или "дорогу связку" Кременная — Рубежное.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.