Безсонов: если не остановить ВСУ сейчас, их придётся побеждать на территории РФ

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал ситуацию, складывающуюся в зоне проведения СВО. По его мнению, в ближайшее время могут возникнуть новые участки фронта из-за готовящегося наступления ВСУ. Он отметил, что действия противника бесхитростны, но им помогают разведслужбы НАТО. Несмотря на серьёзные потери, украинская армия не отступает.

По мнению Безсонова, следует подготовить к обороне прифронтовые населённые пункты, поскольку ожидаются городские бои. Он подчеркнул, что необходимо остановить врага немедленно и объяснить командирам, в чём смысл боевых действий.

"Объяснить, что если не остановить врага здесь и сейчас, то его придётся останавливать на пороге их домов. <…> Или мы победим на территории бывшей Украины, или придётся побеждать на территории России", — заявил он.