Военкор Рожин заявил, что на Никопольском направлении серьёзный кризис

Военный обозреватель Борис Рожин сообщил о ситуации на Никопольском направлении. По его словам, сейчас там наблюдается серьёзный кризис.

"В случае развития текущих тенденций может ребром стать вопрос контроля коммуникаций на Криворожском направлении с повторением уже знакомых причин, вынудивших отход из Изюма и Красного Лимана", — пишет он в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что нужно купировать последствия удара ВСУ у Золотой балки. Он подчеркнул интенсивную работу российской авиации и артиллерии по ударной группировке противника.

На данный момент ВСУ ведут бои с войсками РФ в районе посёлка Дудчаны. Он отметил, что пока нет предпосылок для прорыва в город Берислав.