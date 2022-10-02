Военный обозреватель Борис Рожин сообщил о ситуации на Никопольском направлении. По его словам, сейчас там наблюдается серьёзный кризис.
"В случае развития текущих тенденций может ребром стать вопрос контроля коммуникаций на Криворожском направлении с повторением уже знакомых причин, вынудивших отход из Изюма и Красного Лимана", — пишет он в своём Telegram-канале.
Эксперт считает, что нужно купировать последствия удара ВСУ у Золотой балки. Он подчеркнул интенсивную работу российской авиации и артиллерии по ударной группировке противника.
На данный момент ВСУ ведут бои с войсками РФ в районе посёлка Дудчаны. Он отметил, что пока нет предпосылок для прорыва в город Берислав.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.