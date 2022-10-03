Ракетные удары ночью нанесены по инфраструктуре Запорожья

Ракетные удары сегодня ночью нанесены по инфраструктуре в Запорожье. Об этом сообщают украинские источники.

Информацию подтвердил и секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, есть пострадавшие. Также отмечается, что взрывов было несколько.

Запуск ракет был произведён из освобождённых районов Запорожской области, уточняет издание "Русская весна".

Перед этим сообщалось об ударе по военным целям и объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Никополе Днепропетровской области.

Добавим, официально Минобороны России факт нанесения ракетных ударов пока не подтверждало.