В НАТО заявили о "пропаже с базы" российской атомной подлодки "Белгород"

На Западе обеспокоены "исчезновением" российской атомной подводной лодки К-329 "Белгород".

НАТО направило странам-членам разведсправку с предупреждением о "пропаже с базы" субмарины, на борту которой находятся до 6 торпед "Посейдон", известной как "Паладин Апокалипсиса". Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Издание пишет, что для отслеживания торпед по температуре, которую они выделяют при активации, США задействовали спутниковую сеть. Однако обнаружить их под водой американцы не в состоянии.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка РФ в Средиземном море напугала американский авианосец "Джордж Буш".