Прилепин: "Страна хочет, чтобы спецоперацией руководил Путин"

На данный момент понятно, чего хочет Россия. Страна нуждается в том, чтобы специальной военной операцией (СВО) руководил лично президент Владимир Путин. Об этом заявил писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

Глава государства на высшем уровне выполнил политические задачи и сделал так, чтобы у России была поддержка со стороны других стран. Однако теперь пришло время вмешаться в ход украинского конфликта, считает Прилепин.

"У нас страна с ручным управлением. Все думали, что она работает, как часы — а она с ручным. Надо стрелки руками передвигать. <…> Покомандуйте ими всеми, товарищ главнокомандующий. Некоторые вас слышат, но слишком многие — нет", — заявил он в своём Telegram-канале.