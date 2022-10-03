Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ночью ВС РФ нанесли удары по военным целям в Днепропетровске
Хазин: теперь диверсий с газопроводами надо ждать и в Чёрном море
Коц объяснил, как США подминают под себя Европу: "Командовать парадом будем мы"
Депутат Госдумы: желающие видеть Украину в НАТО "даже не шавки, а просто сявки"
Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на село Головчино Белгородской области
Военкор Коц: наступлению ВСУ на Кременную мешают погодные условия
Рогов: украинской армии не будет на всей территории Запорожской области
Ходаковский об ошибках СВО: "Мы следовали самовнушению, что противник слаб"
Стремоусов: армия РФ полностью контролирует ситуацию на николаевском направлении

Эксперт Коротченко призвал изменить формат спецоперации на контртеррористический

Силовые структуры

Действия российской армии на Украине должны преобразоваться в режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, это необходимо сделать в ближайшее время.

"Формат специальной военной операции надо переводить как минимум в формат контртеррористической операции, а вообще-то — в формат Отечественной войны", — написал он в своём Telegram-канале.

Также Коротченко убеждён, что России следует возобновить полномасштабные подземные испытания ядерного оружия на полигоне на Новой Земле.

"Нас ничего больше не должно ограничивать и связывать: обороноспособность страны — превыше всего", — указал эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области

Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.

ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Силовые структуры
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Военные новости
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Силовые структуры
Уничтожена колонна ВСУ на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом
Андрей Николаев США воюют чужими руками, потому что некому и нечем Андрей Николаев Сергей Лебедев Забота о русском языке напоминает шпаргалку Сергей Лебедев Любовь Степушова Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему Любовь Степушова
Общество
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
Кремль
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Поддубный: ВСУ изменили тактику наступления
Военные новости
Поддубный: ВСУ изменили тактику наступления
Последние материалы
Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на село Головчино Белгородской области
Эксперт Коротченко призвал изменить формат спецоперации на контртеррористический
Военкор Коц: наступлению ВСУ на Кременную мешают погодные условия
Рогов: украинской армии не будет на всей территории Запорожской области
Ходаковский об ошибках СВО: "Мы следовали самовнушению, что противник слаб"
Стремоусов: армия РФ полностью контролирует ситуацию на николаевском направлении
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения СВО
Из Киева сообщают о колоссальных потерях ВСУ при захвате Красного Лимана
Марочко: украинские подразделения продолжают наступать в районе Кременной
Прилепин: страна хочет, чтобы спецоперацией на Украине руководил Путин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников