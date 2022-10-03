Эксперт Коротченко призвал изменить формат спецоперации на контртеррористический

Действия российской армии на Украине должны преобразоваться в режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, это необходимо сделать в ближайшее время.

"Формат специальной военной операции надо переводить как минимум в формат контртеррористической операции, а вообще-то — в формат Отечественной войны", — написал он в своём Telegram-канале.

Также Коротченко убеждён, что России следует возобновить полномасштабные подземные испытания ядерного оружия на полигоне на Новой Земле.

"Нас ничего больше не должно ограничивать и связывать: обороноспособность страны — превыше всего", — указал эксперт.