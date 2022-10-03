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Хазин: теперь диверсий с газопроводами надо ждать и в Чёрном море

Силовые структуры

Оставшиеся газопроводы из РФ в ЕС ждёт участь "Северных потоков". Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.

Хазин: теперь диверсий с газопроводами надо ждать и в Чёрном море

По его словам, ещё 16 сентября Владимир Путин напомнил Европе о возможности запуска "СП-2" нажатием кнопки. Теперь же европейцам не приходится рассчитывать на балтийское направление.

"Осталось всего два газопровода из РФ в Европу: один, который идет через Турцию, и другой — через Украину. Взорвать украинскую трубу — это пара пустяков. Что касается трубопровода, который идет через Турцию: что мешает сделать то же самое в Черном море? Ничего. И всё, точка", — убеждён эксперт.

В разговоре со Стивом Дудником на YouTube-канале "Закон и порядок в США" он отметил, что устроить саботаж на них Запад может руками киевского режима. А в том, что Вашингтон и его слуги хотят лишить ЕС всех возможностей получать газ из России, сомнений нет.

"Пока еще они ничего не сделали в Чёрном море, но сделают. Почему это Венгрия и Словакия должны получать дешевый газ? Нечего!" — подытожил Хазин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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