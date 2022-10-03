Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку боевых действий. В Киеве признали, что российские войска продолжают наступать в Донецкой Народной Республике.
Боестолкновения проходят в районах населённых пунктов Зайцево, Артёмовск, Отрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское. В Генштабе ВСУ уточнили, что ВС РФ ведут воздушную разведку, применяя беспилотники.
Также за минувшие сутки были нанесены 11 ракетных и 10 авиационных ударов. Кроме этого, активно работают российские реактивные системы залпового огня.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.