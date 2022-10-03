В Турции спустили на воду новый противолодочный корвет "Гетман Иван Мазепа", построенный для Украины.
Об этом в социальной сети сообщила жена президента Украины Елена Зеленская.
Она отметила, что противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым военным судном такого класса для украинских ВМС и поблагодарила президента Турции Реджепа Эрдогана.
"В таких случаях к судам обращаются, как к людям, — с уважением и наставлением. Итак, корвет "Гетман Иван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только побед! Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!" — напутствует корабль супруга Зеленского.
Противолодочному корвету Военно-морских сил ВС Украины присвоено имя "Гетман Иван Мазепа", такой указ уже подписал лидер Незалежной.
Кстати, и имя это для военного судна выбрал именно Владимир Зеленский ещё при закладке корабля.
Напомним, гетман Иван Мазепа предан анафеме Православной российской церковью после его государственной измены — перехода на сторону шведского короля во время Северной войны.
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