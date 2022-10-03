WarGonzo: Санду готовит мобилизацию в Молдавии, чтобы открыть второй фронт

Президент Молдавии Майя Санду готовит военную мобилизацию в республике. Об этом сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники в Кишинёве.

По их данным, "кураторы" уже поручили Санду проработать вопрос для проведения в Молдавии масштабной военной мобилизации — для того, чтобы вместе с румынскими войсками открыть для России дополнительный фронт.

Не исключается вариант, что молдавских мобилизованных отправят воевать в интересах террористической Украины на Николаевское и другие горячие направления, предположил военкор в своём Telegram-канале.