Президент Молдавии Майя Санду готовит военную мобилизацию в республике. Об этом сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники в Кишинёве.
По их данным, "кураторы" уже поручили Санду проработать вопрос для проведения в Молдавии масштабной военной мобилизации — для того, чтобы вместе с румынскими войсками открыть для России дополнительный фронт.
Не исключается вариант, что молдавских мобилизованных отправят воевать в интересах террористической Украины на Николаевское и другие горячие направления, предположил военкор в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.