Леонков: тактика "мобильных групп" стала основой успехов ВСУ в Красном Лимане

Основой тактических успехов Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Харьковом и в Красном Лимане стала тактика "сетецентрической войны" (мобильные группы, стая и прочее), которую англосаксы опробовали в Сирии. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале.

Аналитик заметил, что эта тактика в настоящее время эффективна из-за того, что линия боевого столкновения (ЛБС) не представляет собой сплошную линию обороны. Но это не главная причина, добавил он.

Противник пользуется тем, что оборона союзных сил за счёт разрывов огневых позиций на местности действует разобщённо (отсутствует единая системы связи и контроля ЛБС), не может оказывать экстренную помощь соседям (дефицит личного состава), не может вызвать экстренную огневую помощь и испытывает трудности в оценке оперативной обстановки (проблема с воздушной разведкой на оперативно-тактическую глубину), пояснил эксперт.

По его мнению, бороться с этим нужно, устраняя все те недостатки, которыми враг пользуется как преимуществами, то есть необходимо наладить боевое взаимодействие и слаженность.

"Естественно, ситуация поменяется, когда мы достигнем паритета и преимущества в количестве личного состава. Но на это надо время. Поэтому так ценны все, кто держит сейчас оборону. Поэтому отвод войск из-за избегания окружения, с военной точки зрения выглядит оправданным, а с точки зрения патриотов — актом предательства. Пока на ЛБС придут мобилизованные и вступят в бой пройдёт 1-2 месяца, до этого на ЛБС воюем тем, что есть", — заключил Леонков.