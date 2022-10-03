Руководитель Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил об обнаружении тела полковника украинской армии Михаила Матющенко.
По информации СМИ, военный возглавлял 40-ю бригаду тактической авиации ВСУ. Известно, что этих солдат люди называют "призраки Киева".
"Во время выполнения задания в воздушном бою погиб Матющенко Михаил Юрьевич", — заявил мэр, слова которого приводит "Страна".
Как подчеркнул Федорук, сражение состоялось над Чёрным морем летом этого года. Предположительно, командира похоронят в понедельник, третьего октября.
Ранее сообщалось о смерти гражданина Украины в Мелитополе. Правоохранители допустили, что в ходе происшествия погиб диверсант из-за ошибок при обращении с бомбой.
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